Pide USEBEQ reposición de libros de textos dañados por lluvias 

Querétaro, Querétaro, a 3 de septiembre de 2025.- La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básicas del Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía informó que libros de texto, que se encontraban en escuelas afectada durante la contingencia climatológica del pasado 22 de agosto, se vieron dañados, por lo que han pedido a la Secretaría de Educación Pública federal que sean repuestos.

Garantizó que todos los estudiantes de nivel básico tendrán sus libros de texto, y útiles escolares, aunque aún no se tiene la cifra total de cuantos se perdieron por las lluvias.

“En algunas escuelas de las afectadas se mojaron y dañaron libros de texto gratuito que se encontraban almacenados para su entrega por lo que se ha solicitado a la Secretaría de Educación Pública de la federación para reponer el material afectado”, dijo.

Reconoció que desde 23 de agosto, trabajadores de la oficina central de USEBEQ, personal docente y padres de familia se sumaron para atender la contingencia en 22 escuelas que resultaron afectados, ya que era una prioridad que estuvieran listas para el regreso a clases el pasado 1 de septiembre.

Afirmó que lo importante será poner las escuelas en marcha los planteles educativos, con la finalidad de no tener riesgos para los estudiantes, aunque aún hay algunas que no están al 100 por ciento, ya las 22 escuelas están en operaciones.

“Aquí lo importante era salvaguardar la integridad de nuestros niños, que ellos no corrieran ningún peligro, que ellos pudieran regresar de la mejor manera a su escuela”.