Pide Torres Piña respaldo total a Claudia Sheinbaum frente a presiones de la derecha internacional 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 20:05:54

Lázaro Cárdenas, Michoacán; 4 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, hizo un llamado a cerrar filas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para frenar la embestida de la derecha internacional.

Está sábado, al presidir una asamblea informativa en defensa de la Cuarta Transformación, realizada en la tenencia de Las Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, el morenista recordó que la encomienda del partido es recorrer el territorio, dialogar con el pueblo e informar sobre los avances del movimiento del que forma parte.

Consideró que también es necesario abordar los desafíos que enfrenta el país ante el

avance de la extrema derecha y los intentos por debilitar el proyecto encabezado por Sheinbaum Pardo.

Torres Piña llamó a cerrar filas con la mandataria federal, en medio de la tensa relación entre los gobierno de México y Estados Unidos, pues la defensa de la soberanía exige unidad, organización y respaldo popular frente a cualquier presión externa que pretenda condicionar las decisiones del país, dijo.

“México es una nación libre, soberana e independiente. Por eso debemos acompañar a nuestra Presidenta y defender el derecho del pueblo mexicano a decidir su propio rumbo”, expresó ante habitantes de Las Guacamayas y de distintas comunidades del municipio costero.

El aspirante destacó que Lázaro Cárdenas es uno de los bastiones históricos de la Cuarta Transformación en Michoacán y uno de los municipios con mayor importancia económica, productiva y social para el estado.

Destacó que la fortaleza de este municipio no sólo proviene de la actividad industrial y comercial de su puerto, sino también de sus trabajadores, comunidades y familias organizadas.

Finalmente, pidió a las y los habitantes de Lázaro Cárdenas participar activamente en la transformación, defender los programas y derechos conquistados y evitar que regresen quienes gobernaron sin atender las necesidades del pueblo.

Torres Piña afirmó que la continuidad de la Cuarta Transformación dependerá de la capacidad de sus bases para mantenerse unidas, informadas y movilizadas.

“Lázaro Cárdenas ha sido protagonista de este cambio y debe seguir siendo una fuerza fundamental para defender la transformación y la soberanía de México”, concluyó.