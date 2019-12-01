Pide Segob a municipios de Michoacán evitar corridos que hacen apología del delito en Fiestas Patrias

Pide Segob a municipios de Michoacán evitar corridos que hacen apología del delito en Fiestas Patrias
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 21:29:19
Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Gobierno de Michoacán (Segob) hizo un llamado a los ayuntamientos del estado para evitar eventos públicos con artistas que hagan apología del delito, narco corridos conocidos como “corridos tumbados”, “corridos bélicos”, esto en el marco de la legislación vigente.
 
A través de un oficio, el titular de la Segob, Raúl Zepeda Villaseñor, recordó que el artículo 143 del Código Penal del Estado de Michoacán y el decreto publicado el 16 de abril del 2025 en el Periódico Oficial del Estado, prohiben la interpretación y/o reproducción de música que haga apología del delito.

Asimismo, se señala que las penas por esta falta van hasta los seis meses de prisión. Además, se faculta a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública (SSP) a realizar operativos de inspección en eventos públicos e imponer sanciones que pueden ir desde 700 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente; y clausura temporal o definitiva del establecimiento, con posible revocación de la licencia opermiso.

Zepeda Villaseñor recalcó que la información proporcionada debe ser entregada a las dependencias de gobierno, cultura, educación y seguridad pública; incorporarlo a reglamentos municipales, denegar la autorización de eventos de música prohibida; colaborar con autoridades estatales en la realización de de inspecciones y operativos, así como reportar cualquier incidencia relacionada a apología del delito.

Enfatizó que el incumplimiento de dichas disposiciones derivaría en sanciones administrativas, penales, y en el caso de autoridades municipales, responsabilidad por omisión en el ejercicio de sus funciones.

Noventa Grados
