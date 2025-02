Pide Guillermo Valencia no abandonar a los Policías

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2025.- El diputado local, Guillermo Valencia Reyes, llamó a las autoridades estatales y federales a no abandonar a su suerte a los policías de los municipios, “porque son la autoridad más vulnerable y todos los días está en riesgo su vida”.

“Qué hay ahí, falta de atención, qué es lo que pasa, no les interesa dejar a merced de los delincuentes a nuestros policías o hay algún tipo de complicidad para que los delincuentes se arreglen entre ellos, no, no pueden dejar a los policías a merced de los delincuentes”, sentenció.

El también dirigente estatal del PRI, emplazó a los otros dos niveles de gobierno a no dejar solas a las autoridades locales.

“Yo exijo al gobierno del estado y el gobierno federal que sean ellos los que tomen el control de esa región de Queréndaro, Zinápecuaro y municipios cercanos, no puede ser posible que los maleantes, las bandas de criminales se disputen el control del territorio como si les perteneciera”, dijo.

Lamentó que ya se había registrado un ataque por parte de los criminales en este municipio en contra de las instalaciones del Ayuntamiento, los cuales volvieron este jueves 6 de febrero y consumaron la agresión con el homicidio de tres policías municipales, así como dejar uno más herido.

El legislador reiteró su apoyo y solidaridad a los elementos municipales de Queréndaro y el estado, a quienes insistió que “no están solos, aquí estamos y seguiremos alzando la voz por ustedes, justicia para los tres policías asesinados y todo el peso de la ley a los delincuentes”, mientras que a las autoridades estatales y federales les recordó que “el Contrato de Derecho es muy claro, para eso pagamos impuestos los ciudadanos, el monopolio de la fuerza pública lo debe tener el Estado y no los criminales”, finalizó.