Pide Fabiola Alanís castigo al presunto homicida de Ángeles Esquivel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 09:29:46
Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís pidió a las autoridades competentes detener de manera inmediata al presunto responsable del asesinato de la joven Ángeles Esquivel, y subrayó que el crimen es aún más grave al estar señalado como responsable un integrante de la policía municipal.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado afirmó que ninguna agresión puede quedar impune en Michoacán, y enfatizó que este caso demanda una actuación rápida y contundente de todas las instancias correspondientes.

“Es urgente que las autoridades procedan de inmediato a detener al presunto homicida. Se trata de un elemento de la Policía Municipal de Zitácuaro identificado plenamente como quien accionó el arma en contra de Ángeles Esquivel y su acompañante”, sostuvo la legisladora.

Fabiola Alanís advirtió que es “gravísimo” que una joven haya perdido la vida a causa de disparos realizados por un agente de Tránsito Municipal el pasado 7 de diciembre, y lamentó que aún no se haya podido detener al elemento involucrado.

“Las y los michoacanos demandan certeza, verdad y justicia por parte de las autoridades, por eso es fundamental que  se detenga al presunto responsable y se esclarezcan los hechos para que este crimen no quede impune”, concluyó.

Noventa Grados
