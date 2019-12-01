Pide diputado revisar a la Guardia Ciudadana de Uruapan 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 19:54:41

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto del 2025.- El diputado local Conrado Paz Torres, demandó transparentar la operación de la denominada Guardia Ciudadana, agrupación de Uruapan, Michoacán, advirtió que la integran menores de edad y ciudadanos acusados de extorsión.

"Estan trabajando en la ciudad bajo las órdenes directas creo que de uno de los regidores, está ganando directamente como si fuera Policía Municipal y es algo preocupante, es algo que realmente a nosotros nos está ocupando qué es lo que está sucediendo, incluso hay ciudadanos que han denunciado que hay personas civiles que están armadas", comentó el legislador local por el distrito de Uruapan.

Agregó que desde su perspectiva, la Guardia Ciudadana, no puede ser considerada para atender temas seguridad en mencionada demarcación.

"Son ambiguas las acciones que ellos están laborando porque hacen cosas de aseo, alumbrado público, hacen cosas de jardinería y luego hacen cosas de vigilancia entonces es como muy alternativo el grupo este", agregó en entrevista el legislador.

Agregó que la estrategia de seguridad aplicada desde la administración municipal, es un "montaje".