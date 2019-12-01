Pide Brissa Arroyo destinar más presupuesto a la prevención de violencia de género en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Con la finalidad de contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, se pronunció para que el presupuesto estatal se ejerza con perspectiva de género.

Durante la Sesión Extraordinaria, la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) de la 76 Legislatura, recordó el caso de Maritza, de Uruapan, quien perdió la vida y cuyas hijas siguen sin ser localizadas.

“Su pérdida nos duele como sociedad y nos obliga a mirar con seriedad la responsabilidad pública que tenemos frente a la violencia contra las mujeres”, expresó.

Al mostrar su preocupación por las menores, la legisladora local mencionó: “hay dos niñas que necesitan protección y acompañamiento, que precisan un Estado a la altura de las circunstancias. Nos corresponde a todas y todos construirles un futuro digno”.

Este caso, - subrayó-, nos recuerda algo fundamental: el presupuesto público no es una discusión técnica, es una discusión de vida. Cuando el presupuesto se ejerce sin perspectiva de género, los vacíos institucionales se traducen en riesgos, en falta de atención, en que las mujeres, sus hijas e hijos queden desprotegidos.

Por eso, desde el Poder Legislativo debemos asegurar que el recurso público se destine con claridad a la prevención de la violencia, a la atención integral de víctimas, al fortalecimiento de refugios, a los sistemas de cuidados, al apoyo económico y social para aquellas mujeres que buscan salir de ciclos de violencia.

“Un presupuesto con perspectiva de género no es un accesorio ni un discurso: es una herramienta para salvar vidas, para reconstruir el tejido social y para que casos como el de Maritza no se repitan”, aseguró.

Hoy es un día para alzar la voz por Maritza y por todas aquellas mujeres cuya esfera de violencia las ha alcanzado y por sus familias, pero también por las nuevas generaciones, para que mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes se desarrollen plenamente en un entorno libre de violencia, concluyó la Diputada.