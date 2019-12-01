Pide Baltazar Gaona mayor rigor jurídico al IEM para dictar medidas cautelares

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, exhortó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a revisar y fortalecer los criterios jurídicos utilizados para dictar medidas cautelares, al considerar que su aplicación sin una justificación suficiente puede restringir indebidamente la libertad de expresión de los ciudadanos y de quienes integran el Poder Legislativo.

El diputado señaló que las autoridades electorales tienen la responsabilidad de proteger los derechos de las personas, pero también deben garantizar que sus determinaciones respeten las libertades constitucionales. Consideró que una medida cautelar puede tener consecuencias inmediatas sobre el debate público, incluso antes de que exista una resolución definitiva sobre los hechos denunciados.

“El Instituto Electoral de Michoacán debe ser mucho más cuidadoso al momento de dictar medidas cautelares. No podemos permitir que, mediante decisiones preventivas, se termine limitando la libertad de expresión de los ciudadanos y mucho menos la de quienes tenemos la responsabilidad de representar al pueblo desde el Congreso del Estado”, expresó Baltazar Gaona García.

El legislador recordó que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dejó sin efectos medidas cautelares dictadas en su contra, al determinar que algunas restricciones no estaban suficientemente justificadas. A su consideración, este antecedente demuestra la necesidad de realizar valoraciones más precisas antes de ordenar el retiro de publicaciones o limitar expresiones relacionadas con asuntos políticos.

“Los diputados tenemos el derecho y la responsabilidad de expresar nuestras opiniones, cuestionar decisiones y participar en los asuntos públicos. Una crítica puede ser incómoda o enérgica, pero eso no significa automáticamente que constituya violencia política. Las autoridades deben analizar cada caso con responsabilidad y apego a la ley”, sostuvo el presidente del Congreso.

Finalmente, Gaona García aclaró que su exhorto no pretende desconocer las facultades del IEM ni restar importancia a la protección de las mujeres frente a la violencia política de género. Insistió en que las medidas cautelares deben responder a riesgos debidamente identificados y cumplir criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, para proteger los derechos de las personas sin imponer restricciones injustificadas a la libertad de expresión.