Petro responde a la detención de la Flotilla Sumud y toma decisión drástica contra Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 21:12:18
Bogotá, Colombia, a 1 de octubre del 2025. - Gustavo Petro toma una radical decisión después de darse a conocer la detención de la flotilla global Samud. El presidente de la República colombiana ordenó este miércoles primero de octubre del 2025 la expulsión de todos los diplomáticos israelíes.

Aunque el mandatario ya había roto toda relación con el país asiático el primero de mayo del 2024, el dictamen del día de hoy fue más allá, pues ordenó su salida de inmediato de territorio colombiano.

“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu”, expresó Petro, que además invitó a abogados internacionales a colaborar con la defensa de las ciudadanas detenidas. Y solo eso: anunció que romperá toda relación comercial con este país, pues expresó que “el tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato”.

Y evocó el pensamiento de la filósofa Hannah Arendt para contextualizar la situación internacional, al señalar que “Hitler está vivo” en la política actual, que sería encarnada por el premier israelí. “Arendt tenía razón. Ojalá los pueblos no sean anestesiados”, apuntó el primer mandatario en su publicación.

