Grupo que controla Gaza acepta liberar a todos los rehenes como establece plan de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 08:17:35

Gaza, Franja de Gaza, a 4 de octubre 2025.- El grupo extremista que controla la Franja de Gaza anunció que decidió aceptar parte del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, y liberar a todos los rehenes que tiene bajo su control, ya sea que estén vivos o muertos.

Asimismo, Hamás comentó que está en disposición de negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.

El grupo islamista dijo haber tomado esa decisión “tras un estudio exhaustivo” y “con el fin de lograr el cese de las hostilidades”.

Además, la organización terrorista dijo renovar “su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”.

De acuerdo con el comunicado oficial de Hamás, la la propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza y los derechos “inherentes” del pueblo palestino “está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes”.

“Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad”, concluyó su nota.