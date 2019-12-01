Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 11:13:12

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del 2026.- Pese a recortes presupuestales que ha ejercido la federación, Michoacán logrará un buen cierre de año en materia presupuestal, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; se antepondrán salarios y prestaciones de los trabajadores estatales.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal apuntó que hubo recortes de aproximadamente mil 500 millones de pesos por parte de la federación en algunos rubros, sin embargo, el estado realiza los cálculos necesarios para cumplir con los compromisos propios del cierre de año.

En el caso particular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recordó que se firman convenios con la federación para hacer aportaciones, a lo que se denomina política salarial, se prevé que será de aproximadamente de 110 millones de pesos a porcentajes iguales entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado.

Ramírez Bedolla subrayó que se plantea un plan de pagos con los proveedores, obra pública, servicios, etc., subrayó que todo será cubierto debidamente, probablemente en la segunda quincena de diciembre.

“Tenemos las finanzas sanas, tenemos liquidez y lograremos un buen cierre de año a pesar de las situaciones económicas que tenemos, financiera, respecto a ciertos recursos de la Federación”, manifestó.