Pese a crisis en Michoacán, solo Raúl Morón mantiene competitiva la marca de Morena para ganar la gubernatura en el 2027

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.– Morena se mantiene como la principal fuerza política de Michoacán, así lo revela la encuesta de Logi Call levantada este 15 de noviembre, que coloca al partido guinda con el 32.1% de las preferencias electorales en la entidad, ventaja con valor de 2 a 1 ante el segundo lugar y que perfila al movimiento para un nuevo triunfo en la contienda por la gubernatura del 2027.

Después de semanas de agitación social y política en el estado e intentos de la oposición por sacar raja política de ello, el Movimiento de Regeneración Nacional resistió los embates de acuerdo a lo reflejado por la encuesta, que muestra el amplio respaldo popular con el que cuenta.

En tanto, el Partido Acción Nacional registra una preferencia del 16.8%, la posibilidad de un perfil independiente cuenta con un apoyo del 12.8%, el PRI se ha desplazado al cuarto lugar con solo el 10.1% y en el quinto aparece Movimiento Ciudadano con el 8.5%.

En tanto, a la pregunta sobre quien les gustaría fuera el contendiente por Morena, Raúl Morón Orozco, actual senador de la República, es el elegido por la opinión pública de Michoacán, al congregar el 36.3% de las preferencias, casi 20 puntos por encima del segundo lugar, Carlos Torres Piña, que acumula el 17.2%.

Por otra parte, la terna de aspirantes ligadas al Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se desfondaron en las preferencias y su posibilidad se ha diluido, lo cual deja sin perspectiva de un relevo en el grupo político en el gobierno en la carrera por la sucesión en la gubernatura.



Con ello, se confirma el pensamiento dominante entre las y los michoacanos que la experiencia, liderazgo y cercanía con el Gobierno Federal, son características que fortalecen a Raúl Morón como el perfil ideal para asumir la gubernatura a partir del 2027.