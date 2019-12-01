Personas con neurodivergencias y enfermedades raras podrán incorporarse a entorno escolar tradicional: 76 Legislatura de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- Con la finalidad de que personas con neurodivergencias y enfermedades raras que hayan optado por instrucción académica en casa puedan incorporarse a un entorno escolar tradicional, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura adicionó el artículo 59 Bis a la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.

Al votar a favor del Dictamen puesto a su consideración por la Comisión de Educación sobre la iniciativa del diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, buscan garantizar el derecho a la educación, de las niñas, niños, adolescentes y adultos con neurodivergencias y enfermedades raras, cuyos familiares o tutores optaron por brindar una instrucción académica en casa o en el entorno familiar, e ir preparándolo para que se incluya con posterioridad al entorno escolar tradicional.

De tal forma que con la adición del Artículo 59 Bis, mandataron que la Secretaría de Educación deberá garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos con neurodivergencias y enfermedades raras, bajo los principios de igualdad sustantiva, ajustes razonables, accesibilidad, no discriminación e interés superior de la niñez.

Para ello, las y los educandos con neurodivergencias y enfermedades raras que hayan recibido educación en modalidad no escolarizada o en el ámbito familiar podrán solicitar su reincorporación a la modalidad escolarizada y tendrán derecho al reconocimiento del grado o nivel educativo correspondiente, realizando la valoración y evaluación respectiva para que sea integrado en el grado de estudios acorde a su edad o competencias académicas.

En su Exposición de Motivos el legislador Alejandro Iván Arévalo señaló que en Michoacán, diversas familias que tienen en su núcleo personas con discapacidad, neurodivergencias y enfermedades raras optan por modelos de educación en casa como mecanismo de atención personalizada, debido a barreras estructurales, pedagógicas o sociales en el sistema escolar tradicional, así como la falta de elementos de inclusión en las instituciones educativas, que permitan un desarrollo integral de los educandos.

“No obstante, existen estudios que muestran la factibilidad de reincorporarse al sistema educativo en algún momento de su vida, sin embargo, al momento de reincorporarse al sistema educativo formal, enfrentan obstáculos administrativos y falta de criterios claros para el reconocimiento del grado educativo correspondiente, lo que vulnera el principio de continuidad educativa y no discriminación”, detalló.

Por ello, precisó, es una tarea del Estado, garantizar condiciones de igualdad e inclusión en todos los sectores de la sociedad, “sin embargo, esto a su vez representa aun, un desafío importante, pues las propias normas que nos rigen no contemplan en su totalidad un plano de inclusión que tome en cuenta la necesidad de todos los sectores de la población”.