Personas con discapacidad no pagarán en los teleféricos: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 08:15:36
Uruapan, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- Las personas con discapacidad motriz, visual e intelectual no pagarán pasaje en los teleféricos de Morelia y Uruapan, anunció la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, luego de recibir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Estación 1, ubicada en las inmediaciones del hospital regional.

Gladyz Butanda subrayó que este proyecto, además de contar con accesos universales para personas con discapacidad, contempla tarifas inclusivas, “para hacer de la movilidad un derecho, tal y como lo establece la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán”.

La impulsora del teleférico de Uruapan hizo este anuncio posterior a un recorrido por la Estación 1, donde estuvo presente personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y su titular, Josué Mejía Pineda, quien personalmente constató que el proyecto contempla rampas, guías podotáctiles, sistema Braille, elevador y todo el equipamiento necesario para garantizar el acceso a personas con discapacidad.

En dicho recorrido destacó la presencia de integrantes del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arteria ciudadana de la CEDH, mediante la cual se está procesando la certificación del teleférico de Uruapan en materia de accesibilidad universal, es decir, para verificar que este medio de transporte garantiza el acceso de personas con discapacidad.

