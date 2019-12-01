Personal femenino acompañará la marcha del 8M en Querétaro: Eric Gudiño 

Querétaro, Querétaro, a 2 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, dio a conocer que se tiene previsto un operativo interinstitucional para dar acompañamiento a las distintas marchas que se tienen programadas en los 18 municipios, donde en su mayoría será personal femenino el que brinde la atención necesaria durante las movilizaciones del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer.

Explicó que existe coordinación por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, así como de la Coordinación Estatal de Protección Civil con las distintas colectivas y autoridades municipales para garantizar la seguridad e integridad de quienes participen en las movilizaciones.

“Se tienen previstas una serie de marchas en algunos municipios y, por supuesto, aquí en la capital, las cuales estarán acompañadas de personal de Protección Civil, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de personal de la Secretaría de la Mujer y Secretaría de Gobierno”, dijo.

Mencionó que la mayor movilización se espera en la capital queretana, la cual se convocó desde las 15:00 horas para dar inicio a las 16:00 horas desde la entrada principal de la Alameda Miguel Hidalgo, ubicada en el Centro Histórico, para marchar a distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.