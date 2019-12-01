Permanentes, acciones de poda sanitaria en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 12:49:21
Morelia, Michoacán; 22 de enero de 2026.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, encabezada por Nezahualcóyotl Vázquez Vargas, continúa avanzando en el mantenimiento de las áreas verdes y la poda sanitaria en diversos puntos de la ciudad. Estas labores forman parte de un esfuerzo constante para preservar la salud de la vegetación urbana, embellecer el entorno y garantizar la seguridad vial y peatonal.

La poda sanitaria atiende de manera efectiva las posibles plagas que afectan a árboles y arbustos, previniendo su propagación y protegiendo la salud del arbolado en general.

Además, contribuye directamente a mejorar la visibilidad de señaléticas viales y semáforos, al eliminar follaje que podría obstruirlos, lo que reduce riesgos para conductores y peatones. Otro beneficio clave es la optimización de la iluminación pública, ya que al retirar ramas que cubren las luminarias se potencia su función, beneficiando tanto a peatones como a automovilistas durante la noche y aumentando la percepción de seguridad en las vialidades.

En el día de hoy, las brigadas de la Dirección de Parques y Jardines reporta avances concretos en las siguientes zonas: Avenida Héroes Anónimos con poda de pasto y barrido, Parque Lineal con poda de pasto, Calzada Juárez con poda sanitaria y reposición de planta, y Avenida Acueducto en su lateral norte bajo el puente de salida a Mil Cumbres hacia el semáforo del Hospital Psiquiátrico, con poda de arbustos y árboles.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal que dirige el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, por mantener Morelia limpia y con espacios verdes saludables, priorizando la seguridad vial para la ciudadanía y la mejora continua del paisaje urbano

