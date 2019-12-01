Permanencia de Juan Pablo Celis en el poder, sin trabajo relevante que lo respalde

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- Algunos políticos dependen de los fondos públicos para continuar en el poder, como el caso de Juan Pablo Celis, quien actualmente es diputado local, además de que anteriormente se desempeñó como regidor en el Ayuntamiento de Morelia y posteriormente fue líder de Morena en Michoacán.

Mientras ocupó el cargo de regidor en el año 2022, se la pasó ausentándose de manera frecuente, cuyas inasistencias no fueron justificadas y de acuerdo a algunos señalamientos, llegaba cuando se le daba la gana, e incluso llegó a presentarse supuestamente en estado inconveniente.

Por lo que más allá de destacar por su trabajo en el cabildo, destacó, pero por su ausencia, pero eso no fue un impedimento, para que su amistad con los que gobernaban la entidad, lo llevaran a convertirse en el líder estatal del partido guinda, donde también varios militantes cuestionaban su manera de guiar los destinos del partido en el poder.

Al poco tiempo, para su suerte, logró colocarse encabezando la lista plurinominal de Morena para el Congreso del Estado de Michoacán, donde también se ha criticado su trabajo, ya que indican que no ha dado resultados en su curul, ni ha presentado alguna iniciativa de relevancia.