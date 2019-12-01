Peritos especializados inician dictamen en alcaldía de Apatzingán tras disturbios por caso Manzo; evalúan daños estructurales e incendios

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 11:00:35

Morelia, Michoacán. 4 de noviembre de 2025.- Un día después de que manifestantes irrumpieran en la alcaldía de Apatzingán exigiendo justicia por el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo, la Fiscalía General del Estado inició formalmente las diligencias correspondientes para investigar los destrozos y evaluar el inmueble.

Personal de la FGE, acompañado por peritos especialistas en incendios y estructuras, arribó a la sede municipal esta mañana para comenzar con los peritajes necesarios.

El objetivo principal de estas inspecciones es recabar pruebas sobre los actos de destrozos, incluyendo el incendio provocado en oficinas del ayuntamiento,

evaluar la estructura del Palacio Municipal, dado que se trata de un inmueble catalogado como patrimonio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual requiere un dictamen especial antes de su liberación para limpieza y reparaciones.

Los empleados del ayuntamiento fueron citados para informarles las dinámicas de trabajo y los espacios donde podrán desarrollar su labor y no afectar en los trámites diarios.

Fue este lunes al concluir la marcha ciudadana para exigir alto a la inseguridad y justicia por la muerte del edil de Uruapan Carlos Manzo, que algunos participantes ingresaron al edificio del ayuntamiento, colocaron una manta en la fachada en rechazo a Fanny Arreola Pichardo, edil y posteriormente efectuaron algunos destrozos.