Peritos especializados inician dictamen en alcaldía de Apatzingán tras disturbios por caso Manzo; evalúan daños estructurales e incendios

Peritos especializados inician dictamen en alcaldía de Apatzingán tras disturbios por caso Manzo; evalúan daños estructurales e incendios
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 11:00:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán. 4 de noviembre de 2025.- Un día después de que manifestantes irrumpieran en la alcaldía de Apatzingán exigiendo justicia por el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo, la Fiscalía General del Estado  inició formalmente las diligencias correspondientes para investigar los destrozos y evaluar el inmueble.

Personal de la FGE, acompañado por peritos especialistas en incendios y estructuras, arribó a la sede municipal esta mañana para comenzar con los peritajes necesarios.

El objetivo principal de estas inspecciones es recabar pruebas sobre los actos de destrozos, incluyendo el incendio provocado  en oficinas del ayuntamiento, 
evaluar la estructura del Palacio Municipal, dado que se trata de un inmueble catalogado como patrimonio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual requiere un dictamen especial antes de su liberación para limpieza y reparaciones.

Los empleados del ayuntamiento fueron citados para informarles las dinámicas de trabajo  y los espacios donde podrán desarrollar su labor y no afectar en los trámites diarios.

Fue este lunes al concluir la marcha ciudadana para exigir alto a la inseguridad y justicia por la muerte del edil de Uruapan Carlos Manzo, que algunos participantes ingresaron al edificio del ayuntamiento, colocaron una manta en la fachada en rechazo a Fanny Arreola Pichardo, edil y posteriormente efectuaron algunos destrozos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a segundo presunto implicado en doble homicidio ocurrido en Pátzcuaro, Michoacán 
Ataque armado en Tepito, Ciudad de México, deja una persona muerta y un herido
Aseguran estupefacientes en LC, Michoacán; inician investigación 
Vinculan a proceso a chofer del servicio público de Morelia, Michoacán por posesión de arma de fuego
Más información de la categoria
Gobernador bajo sospecha: Filtraciones militares y la DEA salpican directamente a la familia de Ramírez Bedolla; crimen habría financiado su campaña
Libre tránsito en autopistas de Michoacán; Segob mantiene atención permanente
Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, la elegida por el Movimiento del Sombrero para encabezar Uruapan
Claudia Sheinbaum presenta Plan Michoacán; promete acciones concretas contra la inseguridad
Comentarios