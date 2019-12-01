Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, incurrió en desacato judicial al mantener en marcha la renovación de la Rectoría bajo un reglamento interno que contradice lo estipulado por el Congreso del Estado, según ratificó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.

Durante la sesión del 24 de noviembre, los tres magistrados federales votaron por unanimidad negar la suspensión provisional que buscaba frenar el Decreto Legislativo 550. Esta resolución —emanada del recurso de queja 351/2026, ligado al amparo indirecto 1632/2026 promovido por el catedrático de Derecho, Jorge Álvarez Banderas— deja asentado que la autoridad universitaria intentó imponer disposiciones internas sobre una ley vigente, lo que abre la puerta a posibles consecuencias penales para la funcionaria.

Al fundamentar su decisión en el artículo 133 de la Constitución federal, el Tribunal sostuvo que el Decreto 550 tiene jerarquía legal superior frente al Reglamento de la Comisión Especial para la Elección de Rectora o Rector impulsado por la administración nicolaita.

Los magistrados también señalaron que detener la aplicación de la norma aprobada por el Legislativo vulneraría el orden público y afectaría el interés social. En consecuencia, dictaminaron que el proceso de sucesión para el periodo 2027-2031 debe sujetarse sin excepciones a la legislación estatal.

Por último, el fallo recalca que el Consejo Universitario no tiene facultades legales para anular, alterar o colocarse por encima de un decreto del Congreso mediante normativas o convocatorias propias. Mientras se emite una sentencia definitiva en el juicio de amparo, la elección de quien encabezará la Casa de Hidalgo deberá realizarse obligatoriamente a través de la Comisión de Rectoría restablecida por los diputados locales.