Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 11:14:59

Ciudad de México. 20 de noviembre 2026.- Los beneficiarios de los programas de la pensión Bienestar recibirán un incremento en sus apoyos económicos durante 2027, de acuerdo con lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que los ajustes serán superiores a la inflación, el aumento está respaldado por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.

La medida contempla a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años inscritas en Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y niñas y niños beneficiarios del programa para hijos de madres trabajadoras.

El PEF 2027 contempla recursos para las distintas modalidades de apoyo. Entre las asignaciones aprobadas destacan:

Adultos Mayores: 543 mil 498.4 millones de pesos.

Mujeres Bienestar: 59 mil 356.3 millones de pesos.

Personas con Discapacidad: 37 mil 436.3 millones de pesos.

Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 3 mil 418 millones de pesos.

Aunque el incremento ya fue confirmado, la Secretaría del Bienestar aún no ha informado cuáles serán las nuevas cantidades para cada programa. Por ahora los montos que se entregan en 2026 son: