PC Querétaro emite alerta por bajas temperaturas; llama a tomar precauciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 11:21:23

Querétaro, Querétaro, a 5 de febrero 2026.- El titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro (CEPC), Javier Amaya Torres, lanzó un llamado a la población a que tome precauciones debido a las bajas temperaturas que se registran en la entidad.

Asimismo, comentó que las heladas se mantienen en la zona serrana del estado, a pesar de que la temporada invernal comenzó más tarde de lo esperado.

Por lo anterior, pidió prestar atención principalmente al cuidado de personas enfermas, niños y adultos mayores, porque se mantendrán las bajas temperaturas por lo menos hasta el próximo sábado 7 de febrero, a causa del frente frío 33.

Ademas, detalló que la temperatura más baja que se ha registrado durante la temporada fue de menos 1 grado Centrígrado con sensación térmica de -3 y -4 grados Celsius, en las partes altas del municipio de El Marqués, Amealco, Pinal de Amoles y San Joaquín.

Por otra parte, indicó que la temperatura mínima que se espera para la zona metropolitana del estado es de 5 grados Centígrados, con máximas de 26 grados.

Por último señaló que están listos los albergues con una capacidad de hasta 11 mil personas en las zonas mencionadas.

Comentó que, en el caso de las personas sin hogar, se les invita a ocupar un epsacio en los albergues; sin embargo, ellas mismas tienen que acercarse a los sitios de apoyo, porque las autoridades no pueden llevarlas a la fuerza.