Paz y seguridad, base del desarrollo: Alfonso Martínez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 13:52:44
Morelia, Michoacán; 26 de agosto de 2025.- "La base del desarrollo de nuestro país y de cualquier región y municipio es la seguridad, por eso le hemos puesto tanto empeño", expresó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en la inauguración del Diplomado de Alta Gerencia Policial y presentación del libro "Azul Puro".

En este marco, el alcalde reconoció la entrega de los elementos de la Policía Morelia y refrendó que la seguridad debe iniciar desde los municipios, pues es este nivel el que tiene más contacto con la población y mayor productividad en acciones contundentes, como es sacar delincuentes de las calles.

Acompañado por Bernardo León Olea, autor del libro y asesor en seguridad; Jessica Gutiérrez Mejía, directora de Atención a Víctimas; y Roberto Ramírez Delgado, coordinador estatal de las Mesas de Seguridad y Justicia; Alfonso Martínez agradeció al empresario Enrique Ramírez, quien donó los libros con el objetivo que los elementos de la Policía Morelia puedan tener y consultar la obra.

Bernardo León compartió que escribió "Azul Puro" porque no existía bibliográfica específica para policías municipales, además que incluyó un reconocimiento a la voluntad de Alfonso Martínez en materia de seguridad y justicia cívica.

"Tenemos un presidente municipal que tuvo la voluntad política y el dinamismo, pudimos implementar cosas que sin voluntad política nunca se hubieran hecho".

En su turno, Roberto Ramírez abonó que "En el periodo 2015-2018 se implementa un modelo que después es tomado a nivel nacional para replicarlo en todo el país, la verdad estamos muy orgullosos como morelianos de este cuerpo policial". 

Alfonso Martínez Alcázar concluyó refrendando que se continuará aumentando la tecnología, la capacitación y el número de elementos de la Policía Morelia, con el objetivo de seguir construyendo el mejor lugar para vivir.

