PAZ rechaza ser “satélite” y prevé competir con candidaturas propias en 100 municipios

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- El partido PAZ prevé competir con candidaturas propias en alrededor de 100 municipios de Michoacán en el proceso electoral de 2027 y descartó respaldar, por debajo de la mesa, a aspirantes de otras fuerzas políticas, afirmó su presidenta estatal, Luz María García García.

“Nosotros vamos solos por nuestros candidatos. No vamos a arropar ni acompañar a nadie”, sostuvo en entrevista. También rechazó que PAZ sea un partido “satélite” de Morena y aseguró que la organización se concentrará en sus propios proyectos electorales.

García García explicó que la meta de postular candidaturas en 100 municipios considera las condiciones de inseguridad que prevalecen en distintas regiones del estado. Señaló que cuando formaron parte del desaparecido Partido Encuentro Solidario, (PES)

tuvieron presencia en un máximo de 65 municipios y actualmente trabajan para ampliar su cobertura, aunque no descartó competir en más demarcaciones si se presentan perfiles dispuestos a participar.

La dirigente indicó que empresarios de distintos municipios se han acercado a PAZ con interés en encabezar candidaturas. También afirmó que hay mujeres y personas de diversos sectores entre quienes han expresado interés. Sin embargo, aclaró que todavía no darán a conocer nombres, pues primero deben revisar los perfiles y reunirse con las dirigencias estatal y nacional.

De acuerdo con la ex diputada local, durante la primera semana de diciembre el partido prevé presentar a sus 11 candidaturas a diputaciones federales y algunos perfiles para diputaciones locales y ayuntamientos. Las definiciones, añadió, dependerán de los procesos internos y de la consolidación de las propuestas.