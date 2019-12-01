Paseo de la Revolución fortalece la movilidad segura e incluyente en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 09:54:41

Uruapan, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- La avenida Paseo de la Revolución mejora las condiciones de movilidad y seguridad vial en Uruapan al integrar infraestructura que facilita los traslados de peatones, ciclistas y automovilistas, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

La titular de la dependencia, María Elena Huerta, destacó que las tres etapas realizadas en esta vialidad representan una inversión estatal de 171 millones de pesos y benefician a más de 67 mil personas. En el caso de la última fase, detalló que se rehabilitó conforme a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con la incorporación de concreto hidráulico, cruces seguros, ciclovía, banquetas, rampas peatonales, guías podotáctiles, iluminación y señalética.

“Estas intervenciones favorecen la accesibilidad universal y brindan mejores condiciones de desplazamiento a personas con discapacidad y movilidad limitada”, indicó la funcionaria estatal.

Huerta enfatizó que por esta avenida transitan diariamente más de 10 mil vehículos, por lo que su modernización contribuye a fortalecer la conectividad y la actividad económica, particularmente la relacionada con la industria aguacatera.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán, a través de la Sedum, impulsa una movilidad que pone en el centro a las personas, con espacios públicos más accesibles y seguros, donde caminar, utilizar la bicicleta y circular en automóvil sean actividades que puedan realizarse en mejores condiciones para las familias de Uruapan.