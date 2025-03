Pasalagua dice que no pidieron aumentar a 14 pesos la tarifa del transporte público en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2025.- De acuerdo con José Trinidad Martínez Pasalagua, dirigente de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), su gremio no pidió aumentar la tarifa del transporte público a 14 pesos.

Martínez Pasalagua consideró que el tema del supuesto incremento es una estrategia de comunicación del gobierno estatal y que se busca fortalecer el negocio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con la construcción de teleféricos en Morelia y Uruapan.

Entonces, dijo, “él, jefe del ejecutivo, cuida sus intereses denostando a quien se le atraviese echando mano de campañas sucias como sus tiktok en mi contra”, destacó el dirigente, quien añadió que desde hace más de 3 años han sostenido la misma tarifa.

A propósito de esto último, Martínez Pasalagua argumentó que los transportistas son parte de una sociedad golpeada por las condiciones económicas del país y el estado, por lo cual “sí ocupamos de un incremento porque los insumos subieron de precio, las llantas subieron de precio, los talleres subieron los precios de los servicios, en fin, todo ha subido y nosotros llevamos más de tres años sin un incremento tarifario”.

Pero enfatizó que la CRT no pidió un incremento a 14 pesos por pasaje, pero no detalló la cantidad requerida por su gremio. Pero sí añadió que la CRT, no es la única organización transportista, “hay más actores en este escenario y resulta lamentable que desorienten a la sociedad”, puntualizó el dirigente.

Finalmente, Martínez Pasalagua precisó que la CRT, reitera su solicitud para que el gobernador acepte ser parte de una mesa de trabajo donde se analicen los problemas y necesidades del sector entre otros temas como la urgencia de una reingeniería de rutas.