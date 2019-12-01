Partidos políticos incumplen con paridad: Red Nacional de las Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 15:54:56

Querétaro, Querétaro, a 4 de marzo de 2026.- La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo en Querétaro acusó a los partidos políticos de obstaculizar la participación efectiva de mujeres y de aplicar prácticas que, según señalaron, limitan el acceso real a cargos públicos.

Josefina Meza Espinosa afirmó que la paridad no ha sido asumida plenamente por las dirigencias partidistas. “La paridad más que ser bienvenida ha sido acatada a regañadientes y buscan casi siempre la manera de burlarla”, declaró.

Cuestionó además el uso del financiamiento público en periodos electorales. “¿Por qué los partidos políticos aseguran a sus candidatas que no tienen dinero cuando ahí hay dinero público?”, planteó.

Sobre la postulación de mujeres vinculadas familiarmente con dirigentes o titulares de cargos, indicó: “Han construido atajos en donde se sustituyen por familiares y están violentando los derechos de las militantes que ya tienen un trabajo y una militancia”.

Consuelo Rosillo Garfias señaló que el principio de paridad debe cumplirse en todos los espacios de decisión. “No es algo que nos estemos inventando, la Constitución así lo tiene previsto”, afirmó.

Foros y agenda rumbo a 2027

El Capítulo Querétaro realizará el 3er. Encuentro Estatal de Mujeres Políticas Queretanas durante marzo, con tres foros temáticos y dos mesas de trabajo.

Entre los temas se incluyen paridad sustantiva, reforma electoral, mecanismos de participación ciudadana y la construcción de una agenda rumbo al proceso electoral de 2027.

Las organizadoras informaron que, al concluir las actividades, presentarán una propuesta a la LXI Legislatura para su análisis en el proceso de reforma electoral.

La Red fue creada tras las reformas constitucionales de paridad y cuenta con capítulos en 27 estados del país.