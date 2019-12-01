Partido Verde respalda en 90% iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 16:33:55
Ciudad de México, 02 de marzo de 2026.- El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, afirmó que su bancada coincide en un 90-95% con la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

El legislador señaló que fijarán una postura definitiva una vez que reciban y analicen el documento formal de la propuesta, a fin de revisar a detalle cada uno de los planteamientos y evaluar su viabilidad jurídica y política.

En torno a la reforma electoral, Velasco adelantó que están de acuerdo en eliminar la lista de legisladores plurinominales; sin embargo, propuso que los espacios se asignen a quienes obtengan un mejor desempeño en las urnas, con el objetivo de fortalecer la representación basada en el respaldo ciudadano.

Asimismo, mencionó que el debate deberá realizarse con apertura al diálogo entre las distintas fuerzas políticas, para construir una reforma que garantice mayor transparencia, equidad en la contienda y confianza ciudadana en los procesos electorales.

 

