Partido Acción Nacional exige 40 horas laborales inmediatas, dos días de descanso garantizados y rechaza aumento de horas extra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 17:10:26
Ciudad de México a 24 de febrero de 2026.- Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) fijaron su postura frente a la propuesta de reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, y plantearon una serie de modificaciones al dictamen en discusión.

Los legisladores panistas solicitaron que se garantice de manera explícita en la ley el derecho a dos días de descanso por cada cinco días trabajados, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas en su aplicación.

Asimismo, se manifestaron en contra de que la reducción de la jornada se implemente de manera gradual hasta 2030, como se ha planteado en algunas propuestas. En su lugar, exigieron que la medida entre en vigor de forma inmediata.

En materia de horas extra, el PAN pidió reducir el límite permitido y rechazó la propuesta contenida en el dictamen que contempla aumentar el tope de nueve a 12 horas semanales.

Otro de los puntos que pusieron sobre la mesa fue la necesidad de establecer apoyos fiscales y medidas de acompañamiento para las pequeñas y medianas empresas. Argumentaron que, sin incentivos adecuados, la reforma podría generar afectaciones tanto para empleadores como para trabajadores.

Con estas propuestas, la bancada panista busca ajustar el alcance de la reforma para equilibrar los derechos laborales con la viabilidad económica de las empresas.

