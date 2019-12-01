Participarán 80 elementos de Protección Civil de Querétaro en el 8M: Javier Amaya 

Querétaro, Querétaro, a 4 de marzo de 2026.- El coordinador estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres detalló que como parte de los operativos que se tendrán por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo (8M) participarán más de 80 mujeres que forman parte de esta institución con la finalidad de garantizar, asegurar y mantener la seguridad de quienes marcharan ese día en distintos puntos de la entidad.

Recordó que se ha tenido reuniones con distintas colectivas, así como instancias gubernamentales y de seguridad que estarán involucrado en el acompañamiento de las mujeres el próximo domingo.

“En esta ocasión participarán cerca de 80 elementos, todas mujeres, quienes estarán distribuidas a lo largo de las rutas para resguardar y asistir a las participantes; vamos a estar cuidando y asistiendo a todas las participantes, para que vayan bien hidratadas y cuidándolas en la vialidad”, dijo.

Mencionó que en marchas anteriores de las principales atención que se brindan durante el 8M son: esguinces, deshidrataciones y descompensaciones, por lo que el personal contará con el equipo necesario para responder ante cualquier eventualidad.

Pidió a la población en general mantenerse al tanto de las redes sociales y canales oficiales de gobierno del estado, así como municipales para conocer los cierres viales.