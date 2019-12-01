Participará la ciudadanía en encuestas para determinar los perfiles del PAN que buscarán un cargo de elección en el 2027: Agustín Dorantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 17:14:27

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- Será el partido, a través de encuestas en las que participará la ciudadanía como se determine quiénes buscarán un cargo de elección para las elecciones de 2027, reconoció Agustín Dorantes Lámbarri, senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN).

Reconoció que, pese al perfil que sea electo para contender por la gubernatura de Querétaro, en el partido se mantendrán unidos y pondrán por encima de los intereses personales los de Querétaro y México. En este sentido, aseveró que él apoyará la decisión de su partido de cara a las elecciones del próximo año.

Destacó que será el instituto político al que pertenece quien privilegiará la unidad y los intereses de Querétaro y México por encima de cualquier interés personal.

Aclaró que hasta el momento son cinco mujeres y cinco hombres quienes han manifestado su intención de participar por lo que todos cuentan con la misma oportunidad.

“¿Quién va a decidir? La ciudadanía, porque a través de las encuestas van a expresar su voluntad, y los órganos del partido decidirán con base en ello”.

Enfatizó que, sin importar si resulta electa una mujer o un hombre, habrá unidad interna: “Salga la candidata o el candidato que salga, yo voy a apoyar la decisión que tome mi partido, siempre pensando en México, en Querétaro y en mantener un estado de tranquilidad, paz y oportunidades”.

Aseveró que quienes aspiran a la gubernatura de Querétaro deben enfocarse en su responsabilidad y no en calenturas ajenas.

Mencionó que él debe trabajar en su función legislativa, mientras que los alcaldes en ofrecer servicios públicos, lo mismo que quienes ocupan alguna diputación o Secretaría de estado.

“No debemos estar con calenturas ajenas, debemos estar pensando en nuestra responsabilidad. Yo estoy en el Senado de la República, hoy tengo que defender una reforma electoral que realmente genere que defienda la democracia. Los distintos alcaldes deben estar pensando en ser los mejores alcaldes con servicios públicos municipales de primera para atender a la población en las necesidades más sensibles”.

Dorantes Lámbarri llamó a mantener la responsabilidad y evitar “calenturas ajenas” y destacó que el PAN debe ser evaluado por sus resultados y no por discursos.

“No porque seas el que mejor habla o el que mejor hace videos, sino por los resultados que entregamos como partido a los ciudadanos”.

Pidió que la ciudadanía compare los gobiernos panistas de Querétaro con los estados gobernados por Morena, convencido de que los hechos respaldan la gestión del PAN.