Participantes de Concurso de Oposición Abierto para Secretaria (o) de Acuerdos de Juzgado realizan examen teórico en el Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- En el marco del Décimo Sexto Concurso de Oposición Abierto para Ocupar el Cargo de Secretaria o Secretario de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia en el Poder Judicial de Michoacán, las y los participantes realizaron este día el examen teórico, correspondiente a la segunda etapa del proceso de selección.

De acuerdo con lo previsto en la convocatoria respectiva, el día de mañana 4 de noviembre se llevará a cabo la aplicación del examen práctico, en el que las y los concursantes deberán resolver casos jurídicos relacionados con las funciones sustantivas del cargo al que aspiran.

Este ejercicio tiene como finalidad evaluar sus competencias en análisis jurídico, argumentación, redacción de acuerdos y aplicación del criterio técnico, elementos esenciales para un desempeño eficiente y profesional dentro del Poder Judicial del Estado.

Con estas acciones, la Escuela Estatal de Formación Judicial reafirma su compromiso con la profesionalización y capacitación continua del personal jurisdiccional, así como con el fortalecimiento de la carrera judicial, garantizando procesos de selección transparentes, equitativos y sustentados en el mérito, en beneficio del servicio público de impartición de justicia y de la sociedad michoacana.