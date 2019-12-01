Participan autoridades de los tres órdenes de gobierno en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril de 2026.- El Fiscal General del Estado de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández, participó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, en la que se contó con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales.

Asistieron el Delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro, Javier Rodríguez Uribe; el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres; el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández; los presidentes municipales Roberto Carlos Cabrera Valencia, de San Juan del Río; Juan Alberto Nava Cruz, de Pedro Escobedo; Héctor Iván Magaña Rentería, de Tequisquiapan; e Iván Reséndiz Ramírez, de Ezequiel Montes; así como el comandante de la 17ª Zona Militar, general de brigada de Estado Mayor José Guillermo Lira Hernández; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, general brigadier de Estado Mayor Ricardo Meléndrez Cervantes.

De igual manera, participaron la secretaria técnica estatal de Gobernación, Martha Evelia Gutiérrez Grajeda; el jefe de la Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Querétaro, Jesús Julio Félix Nicols; el supervisor general del Centro de Capacitación de la Agencia de Investigación Criminal, Complejo La Muralla, Víctor Hugo Sánchez; y el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

Durante el encuentro, se dio seguimiento a las acciones implementadas en la región, así como a los avances en materia de seguridad y procuración de justicia, destacando la importancia de mantener una coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno.

En el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, el Fiscal General destacó que la articulación interinstitucional ha permitido fortalecer la operatividad y generar resultados concretos en la investigación y persecución de los delitos.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de mantener una comunicación constante y una coordinación efectiva que permita dar respuesta oportuna a las demandas de seguridad de la ciudadanía.