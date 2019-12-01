Participan alrededor de 5 mil corredoras en la Tercera Edición del Medio Maratón Mujer 2026

Querétaro, Querétaro, a 15 de marzo de 2026.- Con el grito de ¡Ya llegaste!, ¡no te detengas! y ¡venga, ya casi llegas!, al menos cinco mil mujeres, de diversas edades cruzaron la meta de la Tercera Edición del Medio Maratón Mujer 2026 que organizó el municipio de Querétaro a través de la Secretaría de la Mujer.

Esta mañana, las mujeres ataviadas de una playera rosa con la imagen de Lelé se reunieron en la esquina de Corregidora y Constituyentes para participar solas, en pareja, con amigas, compañeras, con sus hijos e hijos en los 5, 19 y 21 kilómetros.

Algunas de ellas, quienes salieron hasta el final, fueron alentadas por varias personas, quienes se encontraban en la salida pues lo importante no fue terminar la carrera, sino empezarla.

Como hace ocho días, durante la marcha del 8 M para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el grito se escuchó fuerte: “Tranquila, hermana, aquí esta tu manada”; así este día se vio una gran solidaridad, acompañamiento y ánimo en cada uno de los kilómetros recorridos que cada una de las corredoras se comprometió concluir.

Bajo el lema “¡Todas las mujeres son bienvenidas! Porque correr es para todas, Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, refirió que esta actividad se realiza durante este mes para reconocer, impulsar y acompañar a las mujeres.

Detalló que con estas actividades se busca promover el deporte, la sana convivencia entre las participantes y la inclusión.

En compañía de la secretaria de la Mujer, Vanesa Garfias; de la secretaria de las Mujeres en el Estado, Sonia Rocha; de la secretaria de Bienestar Animal, Lennyz Meléndez; y del secretario del Deporte, Juan Báez, arrancó el evento con la participación de todas las atletas reunidas en la línea de salida para el conteo final, en un ambiente familiar y festivo.

Recordó que las distancias de la carrera fueron de 5 kilómetros, con la participación de dos mil 700 corredoras; 10 y 21 kilómetros, con mil 300 corredoras en cada categoría; además de la modalidad Pet-Friendly de 5 kilómetros, con 200 participantes; la organización corrió a cargo de Grupo Radar y el Municipio de Querétaro con el propósito de promover espacios de recreación, desarrollo, sororidad, respeto e integración.

“Esta competencia tiene como propósito, abrir la participación a personas con discapacidad motriz, auditiva, ceguera o debilidad visual, síndrome de Down, parálisis cerebral, entre otras”.

Con este tipo de acciones, dijo, la administración municipal busca que existan estrategias y espacios en los cuales se puedan visibilizar el papel fundamental que tiene la mujer en la sociedad, donde se busca honrar y reconocer la lucha que se ha realizado por la equidad de género, por sus derechos y por la erradicación de cualquier tipo de violencia, así como también, se prioriza el brindarle una mejor calidad de vida a las mujeres en el municipio de Querétaro.