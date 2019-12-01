Participa titular de CEEAV en arranque del ciclo escolar en municipio de Ixtlán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 12:54:05
Ixtlán, Michoacán; 01 de septiembre de 2025.- El derecho y acceso pleno a la educación, es una garantía para formar hombres y mujeres comprometidos en el desarrollo y la transformación del país y el estado, expresó el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano.

Lo anterior al ser partícipe de la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025-2026 en el municipio de Ixtlán; en donde reconoció el aporte de las maestras y maestros como aliados en la formación de las niñeces y juventudes.

En el acto que se realizó en el Auditorio Municipal, el Comisionado de la CEEAV, expresó que este inicio escolar, es la oportunidad para caminar e incidir hacia un cambio en la vida de miles de estudiantes, garantizando en todo momento su derecho a la educación.

Dijo que la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana, con una visión humanista e incluyente, conlleva una gran responsabilidad de todas y todos, para que ninguna niña, niño o adolescente se quede sin el derecho a estudiar y a prepararse para un futuro mejor.

Serrato Lozano reconoció el compromiso y esfuerzo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, para que en la entidad se cumpla el ciclo escolar completo, para beneficio de las niñeces y juventudes.

