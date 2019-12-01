Participa SEDIF en el XXV Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario en Mérida

Participa SEDIF en el XXV Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario en Mérida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 14:39:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación de las familias, la inclusión social y el desarrollo de las comunidades, el director de Alimentación del DIF Estatal Querétaro, Emmanuel Hernández Rodríguez, y la Directora de Desarrollo Comunitario, Fabiola Fajardo Rojo, participan el XXV Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Mismo que se lleva a cabo del 26 al 28 de noviembre en el estado de Yucatán.

Este encuentro tiene la finalidad de propiciar espacios de coordinación y acuerdos entre el DIF Nacional y los 32 DIF estatales para impulsar mejoras en la atención social y fortalecer la planeación, operación y ejecución de los programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Que es el documento normativo que guía a la Familia DIF en la operación de los programas sociales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Siete detenidos y explosivos asegurados en acciones del Plan Michoacán por La Paz: Megaoperativo ya suma más de 130 capturas
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Jornada violenta en Tabasco deja al menos 3 muertos y 13 autos incendiados
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
Más información de la categoria
Alejandro Gertz Manero deja la Fiscalía General de la República; Ernestina Godoy sería su reemplazo
Productores del campo en Michoacán anuncian continuación de bloqueos; afirman no responder a intereses de alcaldes ni partidos
Morelia: Fijan fecha de audiencia contra periodista Alejandro “V”, acusado de abusar sexualmente de la hija de su expareja
¿Mensaje a la sombreriza? Retiran sombreros de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en presentación del Mundial 2026
Comentarios