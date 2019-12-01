Participa Policía Morelia en inauguración del Juzgado Cívico de Sahuayo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 16:16:06

Sahuayo, Michoacán; 11 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia social mediante la colaboración entre municipios, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia (SSPC), Pablo Alarcón Olmedo, asistió a la inauguración de los nuevos juzgados cívicos de Sahuayo, en representación del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante el evento, el funcionario municipal acompañó al alcalde de Sahuayo, Manuel Gálvez Sánchez, y destacó la importancia del intercambio de experiencias entre gobiernos locales para mejorar los mecanismos de seguridad y justicia en beneficio de la ciudadanía.

Alarcón Olmedo agradeció la invitación del edil para conocer las nuevas instalaciones y subrayó que el modelo de justicia cívica implementado en Morelia se ha convertido en un referente por sus resultados en la atención de conflictos comunitarios y en la prevención de problemáticas mayores.

“Hablar hoy de justicia cívica es hablar del tipo de estado que queremos ser. La justicia cívica representa una forma moderna de entender la seguridad: no como castigo, sino como prevención; no como distancia entre autoridad y ciudadanía, sino como un puente para resolver conflictos de manera rápida, transparente y justa”, expresó.

Asimismo, enfatizó que actualmente se impulsa un modelo que prioriza la mediación de conflictos, la profesionalización de los jueces cívicos y el fortalecimiento de las herramientas para que la policía pueda intervenir adecuadamente en situaciones cotidianas.

Por su parte, el presidente municipal de Sahuayo, Manuel Gálvez Sánchez, agradeció la presencia del secretario de Seguridad de Morelia y recordó que la creación de los nuevos juzgados cívicos es un proyecto que comenzó a gestarse desde su administración anterior.

“El proceso de construcción de la justicia cívica en el municipio es un sueño que empezó en la administración pasada, con el anterior cabildo. Visitamos el Ayuntamiento de Morelia para conocer cómo funcionaba este modelo y cómo estaba dando resultados a favor de la ciudadanía”, señaló.

Los nuevos juzgados cívicos de Sahuayo fueron diseñados siguiendo el modelo implementado en Morelia, actualmente denominado Corte Municipal, el cual se ha consolidado como un referente a nivel local y nacional en materia de justicia cívica.