Participa FGE de Michoacán en el foro “Por ellos, ANÍMATE A PREVENIR”

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- En el marco del 50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca, se llevó a cabo el Foro Estatal “Por ellos, ANÍMATE A PREVENIR”, organizado por el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El objetivo es fomentar la tenencia responsable y el bienestar de los animales de compañía, mismo en el que participó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y Fauna.

Durante esta actividad, la FGE instaló un stand informativo e interactivo, en el que también se contó con la presencia de binomios caninos y de la mascota oficial de la institución, a fin de promover acciones de sensibilización, prevención y protección animal.

Asimismo, se brindó información dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos para fortalecer el respeto hacia los animales y erradicar cualquier tipo de violencia en su contra. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Primaria Rafael C. Haro, ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia.