Participa Adriana Campos Huirache en celebraciones de la Virgen de la Esperanza en Jacona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 17:16:42
Jacona, Michoacán, a 13 de febrero del 2026.– En el marco de una de las expresiones de fe más significativas de la región, la diputada Adriana Campos Huirache participó en las actividades conmemorativas en honor a la Virgen de la Esperanza, festividad considerada la más importante del municipio de Jacona su tierra natal y de la Diócesis de Zamora.

Durante la jornada, la legisladora destacó que las tradiciones no solo representan actos de devoción, sino también espacios de encuentro comunitario que fortalecen la identidad cultural, la cohesión social y el sentido de pertenencia de las y los jaconeses.

“Hoy caminamos con fe y gratitud hacia quien ha sido guía, consuelo y esperanza para nuestro pueblo. Visitamos a nuestra Madre y protectora para encomendarle a Jacona, a sus familias y el anhelo de un futuro lleno de paz y bendiciones”, expresó.

La diputada subrayó que  esta celebración este año esta enfocada para dar gracias y elevar plegarias por la salud, el trabajo y la familia, así como para recordar a los difuntos, a las personas desaparecidas y para pedir por la paz.

Adriana Campos  reconoció la relevancia de preservar este tipo de manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural y espiritual de Michoacán, al señalar que mantener vivas las tradiciones es mantener viva la memoria, la historia y los valores que unen a la sociedad.

Finalmente, agradeció la invitación a participar en estas actividades, reiterando su respeto y cercanía con las expresiones culturales y religiosas que dan identidad a los pueblos y que representa mucho para su tierra natal de Jacona.

Noventa Grados
