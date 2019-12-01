Parlamento Juvenil avanza con un proceso transparente e imparcial; convoca Grecia Aguilar a las juventudes de Michoacán a participar

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- Con el compromiso de fortalecer la participación de las juventudes en la vida pública del estado, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador del Parlamento Juvenil Incluyente 2026, informó que este ejercicio avanza con un proceso de selección transparente, imparcial y con reglas claras que garantizan igualdad de condiciones para todas y todos los participantes.

La legisladora destacó que este Parlamento no es solo una convocatoria, sino un espacio real de expresión, donde las ideas, propuestas y preocupaciones de las y los jóvenes se convierten en proyectos que buscan incidir en la transformación de Michoacán.

Subrayó que la participación juvenil no debe limitarse únicamente al voto en procesos electorales, sino que debe fortalecerse a través de mecanismos permanentes de escucha y participación, que permitan a las juventudes involucrarse activamente en la construcción de soluciones a los retos sociales.

Asimismo, señaló que el proceso de selección de las y los integrantes del Parlamento se llevará a cabo bajo criterios estrictos de objetividad, utilizando herramientas que aseguran la evaluación justa de cada propuesta, sin distingos ni influencias externas, garantizando así la confianza en este ejercicio democrático.

La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado agradeció el acompañamiento institucional de diversos actores del Congreso del Estado, así como de especialistas y representantes de instituciones académicas y organismos autónomos, quienes contribuyen a fortalecer la credibilidad y solidez del proceso.

Hizo un llamado a las y los jóvenes de Michoacán a participar en esta convocatoria que continúa abierta, invitándolos a registrar sus proyectos y ser parte del Parlamento Juvenil Incluyente 2026, al reafirmar que este espacio fue creado para escuchar su voz, impulsar sus ideas y reconocer su papel como protagonistas del presente y futuro del estado.

Destacó el compromiso de quienes integran el Jurado Calificador, quienes tendrá la responsabilidad de evaluar y seleccionar a las y los próximos parlamentarios.

La fecha límite para registrarse en el Parlamento Juvenil Incluyente 2026 de Michoacán es el próximo 25 de julio de 2026. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes podrán presentar iniciativas de ley o proyectos de impacto social. El registro puede realizarse de manera presencial en las oficinas del Congreso del Estado o en línea, a través del formato digital habilitado, con el objetivo de facilitar la participación desde cualquier municipio de la entidad.