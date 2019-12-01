Para prevenir y combatir la corrupción la FECC y Asuntos Internos de la SSP de Michoacán firmaron convenio

Para prevenir y combatir la corrupción la FECC y Asuntos Internos de la SSP de Michoacán firmaron convenio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 15:37:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Con la finalidad de promover mecanismos que contribuyan a prevenir y combatir actos de corrupción y fortalecer la coordinación institucional la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) firmaron un Protocolo de Colaboración, Coordinación y Buenas Prácticas.

Sobre el particular se informó que dicho acuerdo fue suscrito por la Fiscal Estatal Anticorrupción, Marisol Sánchez Zamudio, y el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, Ángel Antonio Briones Carreón, quienes destacaron la importancia de impulsar acciones conjuntas que permitan consolidar instituciones más transparentes y confiables.

Durante el acto, se señaló que este protocolo permitirá fortalecer los canales de coordinación, el intercambio de información y la implementación de buenas prácticas institucionales, con el objetivo de mejorar los procesos de prevención, detección e investigación de posibles conductas indebidas dentro del servicio público.

Asimismo, se destacó que la colaboración entre ambas instancias contribuirá a reforzar los mecanismos de control interno y a impulsar una cultura de integridad, particularmente en un ámbito tan sensible para la ciudadanía como lo es la seguridad pública.

Con esta firma, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con diversas instituciones para fortalecer la legalidad, la rendición de cuentas y la confianza de la sociedad en sus autoridades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Resultados contra el crimen provocan reacciones violentas: secretario de Gobierno de Guanajuato
Identifican a mujeres que intentaron asaltar Aurrera en Tarímbaro, Michoacán 
Localizan fosa clandestina en Centro, Tabasco
Michoacán bajo asedio carretero: comandos se adueñan de tráiler de doble remolque y una camioneta último modelo, en atracos en autopistas clave
Más información de la categoria
Persiste el "huachicol" en Michoacán: desmantelan más 50 tomas clandestinas en 2026
Enero de 2026, el mes con menos homicidios en Jalisco desde 2015: Sheinbaum
"Rendición incondicional de Irán", la condición de Trump para poner fin a la guerra
Interceptan tractocamión con 88 kilos de enervante ocultos en cajas; hay un detenido
Comentarios