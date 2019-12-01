Para mantener cercanía con las familias, abre nueva Casa Amiga el senador Agustín Dorantes en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- Para seguir invitando a las familias a que se inscriban a la Tarifa Unidos el senador Agustín Dorantes Lámbarri acudió al barrio de San Isidro, en el municipio de San Juan del Río, para abrir una nueva Casa Amiga que le apoyará para mantener cercanía con las familias.

Destacó que, gracias a sus gestiones y al apoyo del gobernador Mauricio Kuri González, comenzó a aplicarse desde este fin de semana en este municipio.

"Las Casas Amigas nos ayudan a estar cerca de ustedes, para escucharles y apoyarles en sus gestiones, como ha sido aquí en San Juan del Río con la Tarifa Unidos que nos solicitaron estudiantes de la UAQ, y que hoy es una realidad en beneficio de la economía de las familias, y para que las y los estudiantes puedan continuar en sus escuelas".

En la plática con las y los vecinos de San Isidro, Agustín Dorantes también informó de la Ley Reembolso, que busca que las y los derechohabientes reciban el dinero que hayan tenido que pagar por medicinas que no les entregue el IMSS o el ISSSTE.

Para esta meta, explicó el senador por Querétaro, se requerirá del apoyo y firmas de todas y todos los ciudadanos que sea posible para que la autoridad federal visibilice y atienda la problemática.

Señaló que el abandono en materia de salud que enfrentan las familias mexicanas derechohabientes del IMSS e ISSSTE, es algo a lo que no se deben acostumbrarnos, por eso se presentó esta propuesta como una medida concreta que busca garantizar el acceso a medicamentos cuando el gobierno falla en su obligación constitucional.

Advirtió que el desabasto de medicinas en el IMSS y el ISSSTE es una realidad que diariamente sufren trabajadores, jubilados, madres de familia y niños, obligando a los mexicanos a destinar hasta el 40 por ciento de su ingreso en la compra de medicinas que deberían ser gratuitas, pues ya se descuenta de su salario a la seguridad social.

“Si el Gobierno Federal no entrega las medicinas, debe pagar por ellas. No podemos ni debemos aceptar como normal que las familias sean condenadas al abandono mientras se recortan los presupuestos en salud”.

Esto sucede mientras Morena recorta un 4.3% el presupuesto a salud, una reducción alarmante que pone en riesgo la vida de millones de mexicanos; la reducción ha venido dándose desde hace tiempo, dando como resultado un decaimiento en el sistema, por ejemplo, en 2024 5.5 millones de recetas se dejaron de surtir y mientras en 2018 24 millones de mexicanos no contaban con algún servicio de salud, en 2024 esta cifra aumentó a 44 millones.