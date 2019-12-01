Para elecciones del 2027, los partidos políticos deberán postular al menos a 3 mujeres en los municipios de Querétaro: Grisel Muñiz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 16:49:32

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- En 2027, los partidos políticos deberán postular al menos a tres mujeres en los municipios de Querétaro, El Marqués, Colón, Tequisquiapan y Amealco de Bonfil, localidades donde nunca ha sido electa una mujer, adelantó Grisel Muñiz Rodríguez, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

La propuesta, dijo, forma parte de la reforma electoral local presentada a la Legislatura el pasado 31 de octubre y busca romper la brecha histórica de acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

“Lo hemos denominado un bloque de brecha histórica. Contempla estos cinco municipios que nunca han tenido una mujer electa. Lo que buscamos es garantizar el acceso vía elección, no interinatos”.

De acuerdo con la iniciativa, detalló, los partidos políticos podrán elegir tres de los cinco municipios para cumplir con la acción afirmativa. Una vez que una mujer resulte electa en alguno de ellos, dicho municipio saldrá del bloque como parte de la progresividad de la medida.

Subrayó que la propuesta no recibió observaciones por parte de los partidos políticos y confió en que será considerada por los legisladores. “El instituto será respetuoso de la soberanía del Congreso, pero creemos que esta medida permitirá ampliar la participación política de las mujeres”.

Enfatizó que será este miércoles se realizará una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXI Legislatura, en la que se explicarán las partes técnicas de la reforma, sus implicaciones y las razones que sustentan las modificaciones legales.

“En la reunión seguramente surgirán dudas sobre la aplicación, y nos tocará contestarlas desde la parte técnica”.