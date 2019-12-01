Paquete económico 2026 deberá priorizar seguridad, educación, salud, campo e infraestructura: Reyes Galindo 

Morelia, Mich., 5 de diciembre de 2025.- "Michoacán requiere una gran atención en los temas más sensibles que afectan a la mayoría de las y los ciudadanos, por eso hemos puesto sobre la mesa que en el Paquete Económico 2026 se prioricen los temas de seguridad, salud, campo, educación e infraestructura", afirmó Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior tras haber sostenido una reunión con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en la que participaron las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso del Estado de Michoacán.

Tras dicho encuentro, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, resaltó la importancia de tener una mayor coordinación entre los representantes de los poderes que dirigen esta entidad, por lo que expresó que este encuentro fue necesario y muy productivo.

"La coordinación es una de las premisas de nuestro Grupo Parlamentario, por ello continuaremos trabajando en esa tónica y siempre tendremos apertura ante todo lo que sume para nuestra gente", concluyó el líder parlamentario del PT.