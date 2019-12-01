Paola Delgadillo y la UNICEF fortalecen la atención a juventudes de los Centros Spot

Paola Delgadillo y la UNICEF fortalecen la atención a juventudes de los Centros Spot
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 20:14:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.– El DIF Morelia, que encabeza la presidenta, Paola Delgadillo Hernández, concluyó el programa en coordinación con UNICEF y YouthBuild México, enfocado en fortalecer las capacidades del personal de los Centros Spot y, posteriormente, en brindar atención directa a adolescentes y jóvenes usuarios.

Durante esta alianza se implementó el modelo YouthBuild, una metodología que combina formación socioemocional, orientación vocacional y fortalecimiento de competencias laborales, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y de inserción social de jóvenes que enfrentan contextos de riesgo psicosocial.

El trabajo se desarrolló en distintas etapas, iniciando con la capacitación de equipos implementadores y continuando con la atención directa a adolescentes y jóvenes, promoviendo la resiliencia, la participación activa y la toma de decisiones informadas para su proyecto de vida.

Estas acciones se alinean con la visión del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de consolidar políticas públicas que prioricen la prevención, la inclusión social y la construcción de entornos seguros para la juventud, como base para una ciudad más justa y con mayores oportunidades.

“La cooperación con organismos internacionales como UNICEF permite fortalecer los programas municipales con enfoques probados y centrados en derechos, lo que se traduce en mejores herramientas para que las y los jóvenes desarrollen su talento y autonomía”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Aunque esta etapa de la alianza concluye, el acompañamiento a la juventud continúa en los Centros Spot, donde se mantienen activos espacios de formación, orientación y atención integral, reforzando el sentido de pertenencia y el crecimiento personal.

Con estas acciones, el DIF Morelia reafirma su compromiso de seguir construyendo, junto con aliados estratégicos, una ciudad donde las juventudes cuenten con espacios seguros para aprender, desarrollarse y construir un mejor futuro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven fallece prensado en una maquinaria agrícola en Texoloc, Tlaxcala
Recupera la Policía Morelia un vehículo robado en la colonia Fovissste Acueducto
En tres municipios de Michoacán asegura Guardia Civil dos motos y una camioneta robada; hay un detenido 
Cateo en Predio San Pablo permite recuperar cargamento robado en León, Guanajuato
Más información de la categoria
Corridos, violencia y aislamiento institucional: por capricho de Alcaldesa, Cuitzeo queda sin respaldo de turismo para fiestas en medio de crisis de seguridad
Austeridad para los pobres, lujos para los políticos: Destapan reporteros salón de belleza exclusivo en oficinas del Senado; lo habría habilitado Andrea Chávez 
Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato contra Donald Trump
Destruyen 803 máquinas tragamonedas; representaban más de 9 millones de ingresos mensuales al crimen: Torres Piña
Comentarios