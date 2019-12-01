Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato contra Donald Trump

Washington, Estados Unidos, 4 de febrero del 2026.- Una jueza federal en Estados Unidos sentenció a cadena perpetua, más siete años de prisión, a Ryan Routh, responsable del intento de asesinato contra Donald Trump en 2024, cuando el entonces aspirante presidencial se encontraba en un campo de golf en Florida.
Routh fue declarado culpable de cinco cargos federales, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial, agresión a un agente federal y delitos relacionados con armas de fuego.
La sentencia pone fin al proceso judicial derivado del atentado ocurrido durante la campaña electoral, considerado uno de los episodios de mayor impacto en el proceso político estadounidense de ese año.
Cabe destacar que el intento de Routh por matar al entonces aspirante presidencial estadounidense fue el segundo intento de homicidio contra Trump en dicha campaña a la Presidencia.