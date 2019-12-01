Paola Delgadillo invita a niñas y niños a crear calaveritas en la Ludoteca del Bosque

Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a las familias a participar en el taller “Calaveritas Creativas”, que se realizará este viernes en la Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc, como una alternativa de aprendizaje y entretenimiento para niñas y niños durante el Consejo Técnico Escolar.

La actividad forma parte del programa mensual “Viernes sin escuela” y se llevará a cabo el 30 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, para niñas y niños de 4 a 12 años, con una cuota de recuperación de 100 pesos.

En esta ocasión, las y los participantes podrán elaborar calaveritas decorativas inspiradas en las celebraciones de Día de Muertos, una oportunidad para experimentar con colores, formas y materiales mientras conocen elementos de una de las tradiciones más representativas de México.

El trabajo manual favorece habilidades como la coordinación de movimientos pequeños, la concentración y la imaginación. Además, crear sus propias piezas permite que niñas y niños interpreten las tradiciones desde su experiencia, en lugar de limitarse a observarlas.

Esta propuesta forma parte de las alternativas recreativas que impulsa el DIF Morelia, con el respaldo del Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para que las familias cuenten con espacios de atención infantil durante las jornadas escolares destinadas al trabajo docente.

“Queremos que las niñas y los niños vivan nuestras tradiciones de una manera cercana y divertida. Al crear sus propias calaveritas, pueden descubrir el significado de estas celebraciones, desarrollar su imaginación y compartir una experiencia que también pueden llevar a casa”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

La actividad ofrece una oportunidad para disfrutar el viernes sin clases mediante el juego, la creatividad y el acercamiento a las tradiciones de Día de Muertos. El cupo es limitado, por lo que se recomienda a las familias llegar con anticipación para participar en el taller. Para mayores informes, pueden comunicarse a la Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc al 443 139 9127.