Paola Delgadillo impulsa talento joven en danza urbana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 15:21:57

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.– El DIF Morelia, encabezado por la presidenta honoraria Paola Delgadillo Hernández, impulsa la participación de la Compañía de Danza Urbana del centro Spot Morelia en el encuentro nacional “Feel the Bounce”, realizado en Ciudad de México este fin de semana, donde 12 jóvenes fortalecieron su formación artística con talleres impartidos por maestros internacionales.

Durante tres días de actividades, el grupo representativo de Spot Morelia se integró a uno de los encuentros más relevantes del hip hop en el país, en el que convivieron y compartieron escenario con crews provenientes de distintas entidades, en un entorno de exigencia, técnica y aprendizaje continuo.

Como parte central de la experiencia, las y los participantes accedieron a talleres especializados impartidos por bailarines y coreógrafos internacionales, provenientes de Japón, Canadá, Estados Unidos y México, quienes compartieron herramientas en técnica, ejecución escénica y tendencias actuales de la danza urbana.

Esta experiencia permitió a las y los jóvenes ampliar su visión artística, fortalecer su disciplina y conocer estándares profesionales del hip hop, un estilo que combina expresión corporal, ritmo y creatividad, consolidándose como una herramienta de desarrollo personal y comunitario.

En este sentido, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha respaldado el fortalecimiento de espacios como los centros Spot, donde el arte y la cultura se convierten en alternativas positivas para la juventud, fomentando habilidades que impactan en su proyecto de vida.

La experiencia también representó una oportunidad de integración para nuevos integrantes de la compañía, quienes se preparan para futuros retos, entre ellos su próxima participación en competencias nacionales donde buscarán continuar su proceso de crecimiento.

“Este tipo de actividades acercan a la juventud a procesos de aprendizaje de alto nivel, al tiempo que fortalecen su talento y amplían sus oportunidades de desarrollo en entornos positivos”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

A través de los centros Spot, el DIF Morelia continúa impulsando espacios donde la juventud puede desarrollar su potencial artístico, construir comunidad y acceder a oportunidades que contribuyen al desarrollo integral de la juventud.