Paola Delgadillo impulsa el desarrollo comunitario con 487 egresados de los CECADES

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 08:12:09

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, reconoció el esfuerzo de las 487 alumnas y alumnos que concluyeron los talleres impartidos en los Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADES), espacios que fortalecen las habilidades de las y los morelianos mediante cursos orientados al desarrollo personal, el empleo y el autoempleo.

Durante la ceremonia de clausura del ciclo 2025-2026 se entregaron constancias a personas que acreditaron satisfactoriamente su formación en distintas disciplinas, como manualidades, corte y confección, peluquería, estilismo, bordados y deshilados, guitarra, ballet, baile, yoga, repostería y otros talleres impartidos en colonias y comunidades del municipio.

Los CECADES acercan opciones de capacitación a distintos sectores de la población, especialmente en zonas donde aprender un oficio puede representar una oportunidad para generar ingresos, emprender un negocio o fortalecer la economía familiar.

Durante el ciclo escolar se impartieron más de cuatro mil sesiones de capacitación, reflejo del interés de cientos de personas por adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

"La capacitación cambia vidas porque brinda herramientas para que las personas descubran sus capacidades, fortalezcan su autonomía y construyan nuevas oportunidades para ellas y sus familias", destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado programas de desarrollo comunitario que acercan oportunidades de aprendizaje a las colonias y tenencias, con el propósito de fortalecer las capacidades de las familias y generar mejores condiciones para su desarrollo.

A través de los CECADES, el DIF Morelia mantiene una oferta de capacitación orientada a que más personas desarrollen habilidades, fortalezcan su economía y accedan a nuevas oportunidades de crecimiento personal y laboral.