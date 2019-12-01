Paola Delgadillo fortalece atención infantil con educación preescolar en CIEDIM y CASVI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 16:29:57

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.– La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, impulsa el fortalecimiento de la atención infantil en el municipio mediante la incorporación del nivel preescolar en el Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil (CASVI) y el Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia (CIEDIM).

Esta evolución permite dar continuidad al desarrollo de niñas y niños que forman parte de estos espacios, ampliando su proceso formativo con educación preescolar con validez oficial y brindando seguimiento a su crecimiento en un entorno seguro, estructurado y especializado.

A través de este modelo, el DIF Morelia consolida una atención integral que acompaña a la niñez desde sus primeras etapas hasta su formación preescolar, fortaleciendo habilidades cognitivas, emocionales y sociales en una etapa clave para su desarrollo.

El esquema educativo se sustenta en la metodología Montessori, la cual promueve el aprendizaje autónomo, el respeto al ritmo de cada niña y niño, así como el desarrollo de habilidades para la vida mediante experiencias prácticas y ambientes preparados.

Además, este fortalecimiento integra un acompañamiento pedagógico que enriquece los procesos educativos, permitiendo una atención más completa y fortaleciendo la calidad educativa alineada a los estándares del nivel preescolar.

En este sentido, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha respaldado el impulso a políticas públicas que priorizan el desarrollo integral de la niñez, a través de espacios que combinan educación, cuidado y formación en valores.

“Esta ampliación del servicio representa un paso importante para consolidar un modelo que pone en el centro a las niñas y los niños, fortaleciendo su desarrollo desde edades tempranas y generando mejores condiciones para su futuro”, señaló la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Con estas acciones, el DIF Morelia reafirma su compromiso de brindar servicios de calidad que acompañen a las familias en la formación de sus hijas e hijos, contribuyendo a la construcción de una ciudad con mayores oportunidades y desarrollo.