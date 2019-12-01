Paola Delgadillo anuncia inscripciones agotadas para la 2ª Carrera ‘Pinktate de Rosa’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 11:02:20
Morelia, Michoacán; 17 de octubre de 2025.– La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, anunció que las inscripciones para la Segunda Carrera Atlética “Pinktate de Rosa” han quedado agotadas, gracias a la entusiasta respuesta de la ciudadanía que se ha sumado a esta causa solidaria en apoyo a mujeres que han superado o enfrentan el cáncer de mama.

La entrega de kits para las y los participantes registrados se realizará el sábado 18 de octubre, de 9:00 a 16:00 horas, en el Parque Lineal del Boulevard García de León, frente a los Gaspachos del Boulevard. Cada kit incluirá playera conmemorativa, número de participante, hidratación y medalla, además de algunas sorpresas preparadas para las y los corredores.

La presidenta Paola Delgadillo agradeció la gran participación de las y los morelianos que han hecho posible el éxito de esta convocatoria, reafirmando el compromiso del DIF Morelia con la salud y el bien común de las familias.

El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía a acompañar este evento y ser parte del ambiente familiar y solidario que distingue a las actividades del DIF Morelia, en el marco de la campaña “Prevenir es Vivir” y del mes de concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama.

